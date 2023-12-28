Анна Асти недополучит 13 млн рублей из-за скандальной вечеринки

Mash: Участница "голой" вечеринки Анна Асти за вечер потеряла 13 000 000 рублей
На отмене двух своих новогодних шоу певица Анна Асти, участница "голой" вечеринки Ивлеевой, признанной ЛГБТ-пропагандой, за один только вечер потеряла примерно 13 000 000 рублей.
Такие подсчеты сделал Mash.
Как и предполагалось ранее, в Москве спешно отменили еще одно ранее анонсированное выступление Асти.
Канал отметил, что вход на мероприятие стоил до 200 000 рублей.
Теперь вместо убывшей Асти на празднике всю программу будут отрабатывать Люся Чеботина и Владимир Пресняков, - информирует ресурс.