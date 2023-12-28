Анна Асти недополучит 13 млн рублей из-за скандальной вечеринки

На отмене двух своих новогодних шоу певица Анна Асти, участница "голой" вечеринки Ивлеевой, признанной ЛГБТ-пропагандой, за один только вечер потеряла примерно 13 000 000 рублей.

Такие подсчеты сделал Mash.

Как и предполагалось ранее, в Москве спешно отменили еще одно ранее анонсированное выступление Асти.

Канал отметил, что вход на мероприятие стоил до 200 000 рублей.