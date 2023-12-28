Волочкову осудили за видео с фейковым Путиным

Новогодние ролики балерины Анастасии Волочковой с образом президента России Владимира Путина, сгенерированным нейросетью, вызвали резкое осуждение ее подписчиков в соцсетях. Об этом пишет News.ru.

По данным издания, видео было опубликовано артисткой в Instagram (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская организация). В ролике она интересуется у сгенерированного нейросетью фейкового президента, какой бы подарок он хотел получить на Новый год. И после того, как тот отвечает: «билет на «Щелкунчик», предлагает станцевать сама.

Соцсети

Соцсети

Пользователи соцсети поинтересовались в комментариях, получила ли Волочкова разрешение на использование образа главы государства, и заметили, что она «берега попутала» и «пробила очередное дно».

«Это не смешно! Это просто тупое хамство!» - заявили они, призвав балерину «не позорить президента» и остановится.

Также комментаторы поинтересовались у артистки, не хочет ли она таким поступком привлечь внимание к себе, как блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева.

Ивлеева провела в ночь на 21 декабря «голую» вечеринку, которая вызвала большой резонанс в обществе. Политики, общественные деятели осудили проведение мероприятия в сложное для страны время. Сама Ивлеева, а также гости вечеринки - Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита и другие - позже опубликовали видео с извинениями.