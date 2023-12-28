"112": В Петербурге экстренно госпитализирован Михаил Боярский

Советский и российский актер и певец Михаил Боярский экстренно госпитализирован в Петербурге. На этом настаивает канал "112".

Стоит заметить, что это может быть уже второй госпитализацией культового артиста за месяц.

По данным ресурса, у Боярского "стало плохо с сердцем" и "врачи оценивают его состояние как средней тяжести".

"Жена народного артиста рассказала, что привезла супруга на обследование", - добавил канал.