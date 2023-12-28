Михаил Боярский экстренно госпитализирован

Сообщается, что артисту стало плохо с сердцем. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Это уже вторая госпитализация Боярского за последний месяц.

Проблемы со здоровьем у звезд, решение которых требует госпитализации, в последнее время участились. Совсем недавно мы писали о диагностированной пневмонии у Леры Кудрявцевой и Иосифа Пригожина, а также о том, что помощь медиков резко понадобилась Ирине Дубцовой, Надежде Бабкиной и Юлии Бордовских.