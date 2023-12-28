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Михаил Боярский экстренно госпитализирован

Михаил Боярский экстренно госпитализирован в Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Михаил Боярский экстренно госпитализирован
© Super.ru

Сообщается, что артисту стало плохо с сердцем. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Это уже вторая госпитализация Боярского за последний месяц.

Жена народного артиста рассказала Telegram-каналу 112, что привезла супруга на обследование.

Проблемы со здоровьем у звезд, решение которых требует госпитализации, в последнее время участились. Совсем недавно мы писали о диагностированной пневмонии у Леры Кудрявцевой и Иосифа Пригожина, а также о том, что помощь медиков резко понадобилась Ирине Дубцовой, Надежде Бабкиной и Юлии Бордовских.

Желаем всем крепкого здоровья!

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