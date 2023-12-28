Волочкову осудили за видео с фейковым Путиным

Подписчики балерины Анастасии Волочковой назвали хамством и бредом ее новогодние ролики с образом Владимира Путина, сгенерированным нейросетью. На видео в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка интересуется у фейкового президента, какой бы подарок на Новый год он хотел получить. И после того, как тот отвечает: «билет на «Щелкунчик», предлагает станцевать сама. Зрители в комментариях задались вопросом, можно ли использовать изображение президента без его согласия, а также предположили, что такое не сойдет Волочковой с рук.

Ранее Волочкова заявила, что ее экс-бойфренд Сергей Кузнецов, умерший в СИЗО 28 ноября, перед смертью написал ей любовное послание. Артистка отметила, что тот хотел развестись с женой и вернуться к ней. Она считает, что трагедия произошла именно из-за безответной любви к ней. Балерина подчеркнула, что с Кузнецовым ее связывал только отпуск на Мальдивах, но он оставил на аватарке в социальных сетях фотографию, которая была сделана во время этого отдыха. Волочкова считает, что тот не мог ее забыть, хоть они и прекратили общаться. По словам артистки, из-за этого жена Кузнецова сильно его ревновала и устраивала скандалы.