Ида Галич впервые высказалась о своем избраннике

Ида Галич стала героиней собственного шоу «Есть вопросики». Интервью у инфлюенсера брал стилист Александр Рогов, вопросы ей задавали звезды шоу-бизнеса.

Сначала Ида раскрыла свои прошлые отношения, полгода Галич встречалась с блогером Стасом Круглицким. После официального расставания возлюбленные поддерживали любовные отношения еще полтора года.

Сейчас девушка счастлива в отношения. Ида не стала раскрывать имя возлюбленного, но призналась, что чувствует себя счастливой.

«Я не могу сказать, сколько это продлится. Но я сейчас очень счастлива. У меня есть человек, который обо мне заботится, который меня любит, к которому у меня есть тоже чувства», - четно рассказала Ида.

По словам Галич, избранник чуть младшее ее, мужчине 33 года. Мужчина занимается бизнесом. Будущая пара познакомилась на вечеринке. Ида со смехом посоветовала девушкам посещать общественные места.

Молодой человек, по словам девушки, признался ей в любви спустя две недели после начала отношений. У мужчины, как и самой Иды, есть ребенок.

Сейчас, как отмечает Галич, она придерживается жизненного принципа быть счастливой здесь и сейчас.

Ида была замужем за блогером Аланом Басиевым. Возлюбленные поженились в 2018 году, в 2021 пара объявила о разводе. Супруги впервые стали родителями в 2020 году, у возлюбленных родился сын, мальчика назвали Леон.