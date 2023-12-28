Лолита рассказала, чем займется вместо отмененных выступлений

Лолита рассказала, чем займётся вместо отменённых выступлений: давно не убирала квартиру
Сегодня стало известно, что заказчики начали отказываться от концертов певицы после её участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Лолита Милявская заявила, что в освободившееся время займётся работой по дому.
«Всё от бога. Я так давно не убирала квартиру, что, видно, она написала в небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я — пенсионерка, привыкаю быть домохозяйкой. Ещё скоро весна, кусты надо подрезать».
Накануне Рамзан Кадыров предложил участникам «голой» вечеринки пройти службу в университете спецназа. Таким образом они смогут реабилитировать себя в глазах общественности, сказал глава Чечни.
20 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка, организованная блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой. Многие звезды российского шоу-бизнеса, следуя дресс-коду, пришли в полуобнажённом виде.