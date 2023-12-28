Лолита рассказала, чем займется вместо отмененных выступлений

«Всё от бога. Я так давно не убирала квартиру, что, видно, она написала в небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я — пенсионерка, привыкаю быть домохозяйкой. Ещё скоро весна, кусты надо подрезать».