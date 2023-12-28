Кудрявцева разозлилась на злорадствующих по поводу проблем Ивлеевой иноагентов
Российская телеведущая, актриса и певица Лера Кудрявцева в свойственной ей жесткой манере приструнила уехавших из страны артистов.
Некоторые из них выразили свою радость из-за того, что участие в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой некоторых артистов привело к срывам их выступлений, концертов и контрактов с компаниями. Она отметила, что иноагенты ее "забавят" тем, что "повылезали из всех щелей". Видео ведущая разместила в своем Telegram-канале.
"Думаю, что все прекрасно понимают, что вы, ребят, кроме России нигде не нужны. И вот эта вот ваша радость в стиле "у соседа сдохла корова - пустячок, а приятно" - она говорит о вас. Ну такое себе", - сказала Кудрявцева.
Вечеринка с провокационным дресс-кодом была признана пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений Лефортовским судом Москвы. Известно, что ТНТ переснимает фильм "Иван Васильевич меняет все!", убирая сцены с Филиппом Киркоровым. Также его вырежут их всех новогодних программ.
У Лолиты срываются концерты. От самой Ивлеевой отвернулись мобильный оператор и банк. Также на нее подали в суд иск на 1 млрд рублей. Клуб "Мутабор", где проходила вечеринка, опечатан на месяц.