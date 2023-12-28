Кудрявцева разозлилась на злорадствующих по поводу проблем Ивлеевой иноагентов

"Думаю, что все прекрасно понимают, что вы, ребят, кроме России нигде не нужны. И вот эта вот ваша радость в стиле "у соседа сдохла корова - пустячок, а приятно" - она говорит о вас. Ну такое себе", - сказала Кудрявцева.