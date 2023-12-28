СМИ: Анна Asti может лишиться гражданства России
Певица Анна Asti может лишиться гражданства России из-за участия в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой, сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.
Он напоминает, что украинская певица добилась получения российского гражданства только в октябре этого года. В отношении неё уже начата проверка Управлением по вопросам миграции МВД РФ. По ее итогам выяснится, насколько обоснованным было предоставление исполнительнице российского гражданства.
Ранее стало известно, что Анна Asti и Лолита лишились новогодних концертов из-за «голой вечеринки», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».