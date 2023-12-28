Скандал с «голой» вечеринкой Ивлеевой попал в западные СМИ

Российский скандал с «голой» вечеринкой блогерши Насти Ивлеевой попал в западные СМИ. О вызвавшем споры мероприятии написала газета The Guardian.

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В британской газете отметили, что в вечеринке приняли участие звезды, оставшиеся в России после начала спецоперации на Украине.

«Всем было весело, никто не представлял, какая шумиха поднимется вокруг», — заявил в беседе с изданием гость, пожелавший остаться анонимным.

В газете объяснили происходящее вокруг вечеринки «консервативной» политикой России.