Лоза перечислил цели проведения «голой вечеринки» Ивлеевой

Юрий Лоза перечислил цели проведения вечеринки Ивлеевой: «Пиар, демонстрация цацок и голых задниц»
Извиняющиеся за участие в этом мероприятии звёзды сейчас «довольны, как слоны». Благодаря постоянным упоминаниям в СМИ их имена не забываются.
Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщил певец Юрий Лоза.
«Не понимаю, почему все раскручивают этих артистов, этих медийных персонажей? Для артиста самое страшное — это забвение. Они достигли своей цели, они сделали мероприятие, которое обсуждается, они ради этого туда и шли. Если бы никто не написал ни слова, представляете, у них был бы какой облом, какое разочарование? Они пришли, надели цацки, разделись до трусов, и никто об этом не сказал. Это бы было для них шоком, ударом и разочарованием. Сейчас они купаются в лучах славы. На эстраде и вообще в медиапространстве есть такое выражение, что антиреклама — это тоже реклама. Они довольны, как слоны. Думаете, их осуждения ваши каким-то образом трогают? Наоборот, им в радость, что про них говорят — всё равно что, лишь бы говорили.Все туда шли, точно зная, зачем. Неужели они шли туда поговорить, скажем, о литературе, об искусстве или о живописи? Там же ничего этого не было. Там был конкурс на лучший костюм? Что там было на этой вечеринке, кроме демонстрации вот этих цацок и голых задниц? Ничего. Именно для рекламы они туда и шли, чтобы попиариться, чтобы кому-то что-то показать и рассказать о своём существовании. Больше им прославиться нечем».
Накануне Рамзан Кадыров предложил участникам «голой» вечеринки пройти службу в университете спецназа. Таким образом они смогут реабилитировать себя в глазах общественности, сказал глава Чечни.
20 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка, организованная блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой. Многие звезды российского шоу-бизнеса, следуя дресс-коду, пришли в полуобнажённом виде. Мероприятие завершилось скандалом.