Лоза перечислил цели проведения «голой вечеринки» Ивлеевой

«Не понимаю, почему все раскручивают этих артистов, этих медийных персонажей? Для артиста самое страшное — это забвение. Они достигли своей цели, они сделали мероприятие, которое обсуждается, они ради этого туда и шли. Если бы никто не написал ни слова, представляете, у них был бы какой облом, какое разочарование? Они пришли, надели цацки, разделись до трусов, и никто об этом не сказал. Это бы было для них шоком, ударом и разочарованием. Сейчас они купаются в лучах славы. На эстраде и вообще в медиапространстве есть такое выражение, что антиреклама — это тоже реклама. Они довольны, как слоны. Думаете, их осуждения ваши каким-то образом трогают? Наоборот, им в радость, что про них говорят — всё равно что, лишь бы говорили.Все туда шли, точно зная, зачем. Неужели они шли туда поговорить, скажем, о литературе, об искусстве или о живописи? Там же ничего этого не было. Там был конкурс на лучший костюм? Что там было на этой вечеринке, кроме демонстрации вот этих цацок и голых задниц? Ничего. Именно для рекламы они туда и шли, чтобы попиариться, чтобы кому-то что-то показать и рассказать о своём существовании. Больше им прославиться нечем».