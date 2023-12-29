Собчак показала коллекцию колец стоимостью в несколько миллионов рублей

Журналистка Ксения Собчак опубликовала фотографию коллекции колец с драгоценными камнями. Пост она выложила в своем Telegram-канале.
На снимках журналистка продемонстрировала различные кольца и сет-пары с браслетами.
"Моя прелесть", — написала Собчак.
Она не стала уточнять от каких ювелирных домов изделия. Однако на одной из фотографий было кольцо с бриллиантом в форме сердца в 42 карата. Стоимость изделия оценивалась ранее в почти 1 миллиард рублей.
В ноябре Ксения Собчак показала интерьер спальни. Журналистка сделала редкое фото из кровати. Она показала спальню: розовый комод, современная картина, зеркало, стеклянные вазы и светильники.
На днях Ксения Собчак попала в скандал из-за участия в вечеринке Анастасии Ивлеевой. После мероприятия Собчак в Telegram-канале извинилась перед теми, кого задел ее образ на вечеринке у блогерши Насти Ивлеевой. А затем она поддержала Ивлееву после скандала.