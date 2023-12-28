«Сима-ленд» отказался от концерта Anna Asti на новогоднем корпоративе

«Сима-ленд» отказался от сотрудничества с певицей Анной Asti, которую приглашал выступить на новогоднем корпоративе 29 декабря, рассказали представители компании.

Уточняется, что вместо Asti на вечеринке будет петь Полина Гагарина, которая пользуется большой популярностью и даже в новогоднюю будет радовать песнями екатеринбуржцев на другой закрытой тусовке, передает Ura.ru.

Также отмечается, что сотрудников компании поздравит и певец Григорий Лепс.

Представители компании при этом не стали уточнять причину отказа от услуг Анны Asti.

Напомним, на прошлой неделе блогер Настя Ивлеева организовала «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор», где присутствовал ряд звезд российского шоу-бизнеса, среди которых оказалась Анна Asti. Присутствовавшего на мероприятии Филиппа Киркорова предложили лишить звания народного артиста, позже он принес извинения за участие в вечеринке.