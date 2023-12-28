Ида Галич рассказала о приглашении на голую вечеринку Ивлеевой

Популярная российская блогерша Ида Галич рассказала, что Анастасия Ивлеева приглашала ее на свою голую вечеринку. О том, почему она не приняла приглашение, блогерша рассказала в выпуске шоу «Есть вопросики», доступном на YouTube.

Стилист и телеведущий Александр Рогов поинтересовался, как складываются отношения между Галич и Ивлеевой. Блогерша призналась, что они пытались наладить отношения после конфликта, но у них не получилось этого сделать. Также Галич раскрыла, что они с Ивлеевой общались на мероприятии в честь дня рождения ведущей Ксении Собчак.

После этого, по словам Галич, Ивлеева пригласила ее на свою вечеринку.

«Я бы точно не пришла потому, что я работала. (...) Приглашение меня на такое мероприятие — это не про возвращение дружбы. Это про хайп», — заявила блогерша.

Вечеринка Ивлеевой прошла в московском ночном клубе «Мутабор» 20 и 21 декабря. В первый день ее посетили звезды российского шоу-бизнеса. Они были одеты согласно дресс-коду, предполагающему минимум одежды. Когда фото и видео с мероприятия попали в сеть, поднялась волна общественного возмущения.

Ранее Ивлеева заявила, что Галич раздражает ее. Причину своей неприязни она объяснила тем, что не верит в искренность переживаний Галич, которые та транслирует в соцсетях.

До этого блогерши объяснили, почему перестали дружить. Ивлеева заявила, что отношения с Галич изменились после того, как та забеременела. Галич, в свою очередь, высказалась о том, что Ивлеева не сдержала обещания быть рядом с подругой, когда в ее жизни произошли изменения.