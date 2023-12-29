Валерия объяснила, почему иногда не спит с Пригожиным

"Просто мы где-то говорили в контексте того, что везде путешествуем с Иосифом. Ну, слушайте, он взрослый мальчик, у него своя работа. Если он в одной комнате будет мне все время по телефону разговаривать, решать какие-то вопросы, я просто сойду с ума, свой концерт не отработаю", - заявила исполнительница.