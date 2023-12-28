Анне Asti нашли замену на крупном корпоративе после «голой» вечеринки

На новогоднем корпоративе в екатеринбургском «Сима-ленде» в 2023 году должна была выступить певица Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба), но шоу отменили. Об этом сообщает e1.ru со ссылкой на представителя маркетплейса.

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В «Сима-ленде» уточнили, что артистке нашли замену — на крупном корпоративе уральского аналога «Озона» выступит Полина Гагарина.

Анна Asti должна была выступить 29 декабря, точная причина отмены ее концерта неизвестна. При этом решение об отмене было принято на фоне скандала с «голой» вечеринкой блогерши Насти Ивлеевой, среди гостей которой была и певица.