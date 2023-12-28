Киркорова заметили у офиса юридической фирмы

Певца Филиппа Киркорова, оказавшегося в центре громкого скандала после вечеринки в московском клубе "Мутабор", заметили у офиса юридической компании. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Филипп Киркоров обратился за помощью юристов после того, как Минкульт попросили лишить его звания народного артиста РФ. По нашей информации, также поп-король пытался понять, как законно спастись от кэнселинга по итогам almost naked вечеринки", - говорится в материале.

Под данным Telegram-канала, певец обратился в ту же фирму, что ранее помогала ему в делах.

Всего Киркоров провел в фирме около часа, откуда вышел с "недовольным и опечаленным лицом".

Как отмечает Mash, подойдя к машине, Киркоров поблагодарил сопровождавших его знакомых и сказал: "Живем дальше". Отвечать на вопросы журналистов он отказался.

Филипп Киркоров оказался в центре громкого скандала после вечеринки Анастасии Ивлеевой, которая прошла в ночь на 21 декабря. Известность мероприятие получило, так как гостям предлагалось прийти "почти голыми", что некоторые и сделали.

Ранее издание MK.RU сообщило о полном бойкоте, которое ТВ якобы объявило Киркорову после вечеринки. Отмечалось, что сотрудники российских телеканалов начали перемонтировать новогодние программы и даже уже снятые фильмы с участием артиста.

В среду вечером стало известно, что Киркорова убрали с постера комедийного фильма "Иван Васильевич меняет все!", где он сыграл одну из ролей.