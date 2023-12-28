Адвокат оценил перспективы иска к Ивлеевой на 1 миллиард рублей

Эксперт, адвокат Эдуард Демидов, прокомментировал возможность взыскания одного миллиарда рублей с Насти Ивлеевой, организовавшей «голую» вечеринку. Он рассказал порталу «Дни.ру», что такие скандальные события, привлекающие общественное внимание, регулярно становятся предметом юридических споров.

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По словам Демидова, двадцать два неравнодушных гражданина обратились в Хамовнический суд с требованием о взыскании морального ущерба в размере одного миллиарда рублей от Ивлеевой. Истцы оценили свое эмоциональное состояние после зрительного контакта с обнаженными телами как нравственное страдание. За что каждый из них запросил компенсацию в размере 45 454 545 рублей и 45 копеек. По мнению эксперта, такая круглая сумма уже сама по себе привлекает внимание.

Адвокат также привел пример самой крупной известной компенсации на сегодняшний день — 2,9 миллиарда рублей, выплаченных пострадавшим от трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Юрист отметил, что суд определяет сумму морального вреда с учетом принципов разумности, справедливости и соразмерности. В данном случае никто не получил физических повреждений, и если требования будут удовлетворены, то сумма компенсации скорее всего будет невысокой, возможно около 30 000 рублей на всех истцов.

Эдуард Демидов также выразил солидарность с гражданами, подавшими иск в суд против Насти Ивлеевой. Он подчеркнул, что у каждого есть право обратиться в суд с требованиями и рассмотрение данного дела вызывает интерес в обществе.

«Идею о наведении порядка поддерживаю, подобного рода „закрытые“ мероприятия действительно посягают на традиционные семейные и культурные ценности, в том числе ценности нашего государства, однако, с использованием других механизмов», — добавил эксперт.