Mash: Шоу Лолиты в Тюмени отменили после требований возмущенных россиян

Певица и телеведущая, известная как Лолита, продолжает расплачиваться за свою неосторожность - отменен очередной концерт участницы "голой" ЛГБТ-вечеринки (движение запрещено в РФ).

За развитием ситуации проследил сегодня Mash, приводя теперь все необходимые скриншоты.

Власти на местах, очевидно, смогли оперативно отреагировать на возмущение общественников. В итоге, отметил ресурс, информация о концерте Лолиты "пропала с афиши Тюменской филармонии".

Певица должна была приехать в Тюмень 25 марта 2024 года - в рамках своего юбилейного тура по стране.