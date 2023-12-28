Mash: Шоу Лолиты в Тюмени отменили после требований возмущенных россиян
Певица и телеведущая, известная как Лолита, продолжает расплачиваться за свою неосторожность - отменен очередной концерт участницы "голой" ЛГБТ-вечеринки (движение запрещено в РФ).
За развитием ситуации проследил сегодня Mash, приводя теперь все необходимые скриншоты.
Власти на местах, очевидно, смогли оперативно отреагировать на возмущение общественников. В итоге, отметил ресурс, информация о концерте Лолиты "пропала с афиши Тюменской филармонии".
Певица должна была приехать в Тюмень 25 марта 2024 года - в рамках своего юбилейного тура по стране.
Стоит напомнить, что это далеко не первая за последние дни "отмена" 60-летней Лолиты.