Ширвиндт вспомнил, как Эрнст накричал на него из-за критики шоу

«И я однажды, встретившись с Константином Львовичем Эрнстом, говорю: «Кость, вот наша программа, она такая чистая, добрая, и вдруг эта чернуха какая-то встала на это». Как он начал на меня орать! Я из этого понял, что это его проект. «А ты знаешь, сколько разводов в стране?! А ты знаешь, как семьи рушатся?» — вспомнил Ширвиндт.