На официальном сайте певца Леонида Агутина появилось опровержение слухов о том, что артист якобы отказался выступать вместе с SHAMAN на "Песне года".

"На самом деле, съемки концерта "Песня года" проходили в течение нескольких дней. Леонид Агутин и певец Ярослав Дронов (SHAMAN) принимали участие в съемках в разные дни. В совместной песне "Песня остается с человеком" с Филиппом Киркоровым, Полиной Гагариной, певицей Валерией, SHAMAN и другими артистами Леонид Агутин участие не принимал", - гласит опровержение.

При этом отмечается, что Агутин и не должен был выступать вместе с Валерией, Киркоровым, SHAMAN и другими музыкантами. На сайте также указано, что приписываемая Агутину цитата: "Петь с ним [с SHAMAN] — это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой", - является фейком, так как певец этих слов никогда не произносил.