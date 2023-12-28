$91.710101.35+0.23
Войти в почту

Леонид Агутин назвал фейком новости об отказе выступать на одной сцене с SHAMAN

На официальном сайте певца Леонида Агутина появилось опровержение слухов о том, что артист якобы отказался выступать вместе с SHAMAN на "Песне года".

"На самом деле, съемки концерта "Песня года" проходили в течение нескольких дней. Леонид Агутин и певец Ярослав Дронов (SHAMAN) принимали участие в съемках в разные дни. В совместной песне "Песня остается с человеком" с Филиппом Киркоровым, Полиной Гагариной, певицей Валерией, SHAMAN и другими артистами Леонид Агутин участие не принимал", - гласит опровержение.

При этом отмечается, что Агутин и не должен был выступать вместе с Валерией, Киркоровым, SHAMAN и другими музыкантами. На сайте также указано, что приписываемая Агутину цитата: "Петь с ним [с SHAMAN] — это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой", - является фейком, так как певец этих слов никогда не произносил.

Дочь в США, песни с Агутиным, заявление про СВО: где сейчас Анжелика Варум

В конце декабря Леонид Агутин вернулся к работе после операции по удалению тромба. О госпитализации Агутина стало известно 8 декабря. Опасное состояние врачи обнаружили, когда музыкант приехал в больницу сделать обезболивающую блокаду перед концертом.

Шоу-бизнес
Видео
Ярослав Дронов
Валерия
Полина Гагарина
Леонид Агутин
Филипп Киркоров
69
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости