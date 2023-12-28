Милош Бикович тайно женился на беременной возлюбленной

Неожиданно из числа завидных холостяков выписался сербский актер Милош Бикович — стало известно, что звезда «Вызова» тайно женился на возлюбленной Иване Малич. Совсем недавно пара сообщила, что скоро они впервые станут родителями, а теперь осчастливила поклонников еще одним радостным событием.

О случившемся проболтался коллега Биковича по фильму «Холоп» Иван Охлобыстин. В разговоре с «АиФ» он высказался о собственных отношениях с Биковичем и рассказал, какой Милош в работе и вне камер. Без упоминания о женщинах, разумеется, не обошлось — тут-то и всплыл любопытный факт об актере и его теперь уже жене. «У него очень серьезное отношение к женщине. Он сейчас женился, слава Богу. У него прекрасная жена», — заявил Охлобыстин.