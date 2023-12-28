Имя Киркорова убрали из вышедшего год назад фильма

Telegram-канал Baza сообщает, что имя Филиппа Киркорова убрали из списка актеров фильма «Самоирония судьбы» на канале Premier. По его данным, певец исполнил в картине заметную роль Ипполита Бедросовича.

Отмечается, что сама лента вышла еще в 2022 году. Как пишет канал, при этом на афишах пародийного фильма лицо Киркорова все еще присутствует.

Ранее генеральный директор ТНТ Тина Канделаки заявила, что телеканал переснимет финал фильма «Иван Васильевич меняет все», где снимался Киркоров. По ее словам, это нужно, чтобы сделать картину более конкурентоспособной и интересной.