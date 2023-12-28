Компания «Спринтхост» объяснила блокировку сайта Киркорова технической ошибкой
Обслуживающая организация указала, что пытается связаться с веб-мастером артиста, чтобы его ресурс возобновил работу в ближайшее время.
«Блокировка никак не связана с вечеринками, Роскомнадзором и прочим. Никаких запретов на работу сайта не поступало», — сказали РБК в «Спринтхосте».
Накануне ключевые российские СМИ сообщили, что сайт Филиппа Киркорова недоступен. Это произошло вскоре после его извинений за участие в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой.