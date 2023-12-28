Певица Марина Хлебникова стала инвалидом третьей группы – СМИ

Российская певица Марина Хлебникова стала инвалидом третьей группы из-за хрупкости костей. Об этом сообщает Life.ru. По информации источника издания, артистка сейчас с трудом может передвигаться. На данный момент ревматоидный артрит, который диагностировали у исполнительницы, находится во второй стадии развития. В связи с этим она часто посещает ревматолога, рассказывая о болях в суставах (эрозии в костях запястий и локтей). Также у исполнительницы обнаружили смешанный остеопороз тяжелого развития с патологическими переломами, в связи с чем врачи постоянно напоминают певице о необходимости быть осторожнее, так как риск перелома шейки бедра достигает уже порядка 66%. В настоящее время Хлебниковой назначили специальную диету, богатую кальцием, лечебную физкультуру, физиотерапию и поддерживающее лечение. Кроме того, уточняется, что из-за инвалидности артистке с 1 января полагаются льготы. Ранее стало известно, что заслуженная артистка России Марина Хлебникова пострадала при пожаре в своей квартире в Москве 18 ноября. Ее госпитализировали с ожогами в НИИ имени Склифосовского. В первой половине декабря певицу перевели из реанимации в палату, а 11 января ее выписали из больницы.