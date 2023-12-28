Звезд с «голой» вечеринки Ивлеевой могут привлечь за порнографию

Это мероприятие являлось публичном. На публичном мероприятии по закону запрещено использование нецензурной брани, запрещены различные неприличные моменты. Все это в законе четко зафиксировано. Конечно, там очень четко видна ЛГБТ-пропаганда (движение признано в РФ экстремистской, деятельность запрещена. — NEWS.ru) и в общем-то их можно привлекать даже в каком-то смысле, если эксперты это подтвердят, и за распространение порнографических материалов, потому что многие из лиц были без одежды, включая крайне известных личностей на территории нашей страны, — заявила Мизулина.