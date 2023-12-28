Марина Хлебникова стала инвалидом третьей группы

Певица Марина Хлебникова встала на учет как инвалид третьей группы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Shot также подчеркивает, что сейчас Хлебникова находится на второй стадии болезни - у нее появились эрозии в костях запястий и локтей. Кроме того, ей диагностировали смешанный остеопороз тяжелого течения с патологическими переломами. Сейчас певице нужно проходить физиотерапию, соблюдать диету и поддерживающее лечение, а также заниматься лечебной физкультурой. Риск перелома шейки бедра у Хлебниковой, отмечает Shot, составляет 66%.