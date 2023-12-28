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Марина Хлебникова стала инвалидом третьей группы

Певица Марина Хлебникова встала на учет как инвалид третьей группы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Марина Хлебникова стала инвалидом третьей группы
© globallookpress.com

По данным издания, причиной оказался ревматоидный артрит. Артистка начнет получать льготы с начала 2024 года.

Shot также подчеркивает, что сейчас Хлебникова находится на второй стадии болезни - у нее появились эрозии в костях запястий и локтей. Кроме того, ей диагностировали смешанный остеопороз тяжелого течения с патологическими переломами. Сейчас певице нужно проходить физиотерапию, соблюдать диету и поддерживающее лечение, а также заниматься лечебной физкультурой. Риск перелома шейки бедра у Хлебниковой, отмечает Shot, составляет 66%.

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26 ноября Telegram-канал Shot сообщил, что у Хлебниковой, обратившейся к врачам из-за травмы ноги, выявили серьезные проблемы с сердцем - аритмию и ишемическую болезнь.

Однако позднее директор артистки Данила Прайс опроверг сообщения об ухудшении состояния здоровья звезды.

"Мы не будем подавать в суд, просто посмеялись над ситуацией. Я думаю, что позже мы выпустим видеообращение по этой теме", - уточнял он.

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