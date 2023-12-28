Анну Asti могут лишить гражданства России

Управление по вопросам миграции МВД начало проверку в отношении певицы Анны Asti (настоящее имя — Анна Дзюба). Об этом сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

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Поводом стало участие исполнительницы в «голой вечеринке» блогерши Насти Ивлеевой. Сейчас полиция проверяет «обоснованность наделения гражданством РФ» Asti.

2 октября 2023 года сообщалось, что украинская певица Анна Дзюба получила паспорт России. В 2021 году Asti рассказывала в интервью журналистке Ксении Собчак, что могла получить паспорт РФ еще в 2020 году, когда вышла замуж за российского бизнесмена Станислава Юркина. Однако исполнительница решила повременить с этим из-за боязни не попасть на родину.