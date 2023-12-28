Шнуров высмеял вечеринку Ивлеевой в новой песне

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров выпустил новую песню, которая получила название "Тюль" и посвящена скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой в московском клубе "Мутабор". Ролик опубликован на странице "Ленинграда" на YouTube.

Так, в тексте есть строчки, что из-за гостей, на которых "были только кроссы", у "народа есть вопросы".

Шнуров также напомнил собравшимся на вечеринке звездам, что "сейчас ведь не июль", намекая на неуместность подобного дресс-кода.

Ролик был опубликован накануне вечером и уже набрал более 400 тысяч просмотров.

Напомним, вечеринка Ивлеевой состоялась в ночь на 21 декабря. Скандальную известность мероприятие получило, так как гостям предлагалось прийти "почти голыми", что некоторые и сделали.

В среду блогер Анастасия Ивлеева опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором попросила дать ей "второй шанс". При этом блогер отметила, что "готова к любым исходам".

Записанное обращение стало уже вторым для Ивлеевой. Несколько дней назад блогер извинилась за свою вечеринку и заявила, что все заработанные деньги отправит на благотворительность.

Часть гостей, которые пришли на вечеринку, столкнулись с проблемами. Наибольший скандал разгорается вокруг Филиппа Киркорова - издание MK.RU сообщило о полном бойкоте, которое ТВ якобы объявило артисту после вечеринки. Отмечалось, что сотрудники российских телеканалов начали перемонтировать новогодние программы и даже уже снятые фильмы с участием артиста.