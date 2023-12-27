Кушанашвили защитил Ивлееву после скандальной вечеринки
Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили высказался о скандальной вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. Видео он поделился в своем Telegram-канале.
Журналист назвал Настю Ивлееву «умной и доброй» и защитил ее.
«Я не друг Насти Ивлеевой, к сожалению, для Насти, в первую очередь, к сожалению, для меня, во вторую. Она мне очень симпатична. Сначала эти люди, псевдодрузья пришли на эту вечеринку, а теперь от нее отреклись. Про этих людей мне все было понятно еще давно. Но считаю истерику вокруг Ивлеевой совершенно недопустимой», — высказался Кушанашвили.
Блогерша Настя Ивлеева организовала вечеринку 20 декабря в клубе «Мутабор». Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в откровенном виде. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган. Блогершу раскритиковали за откровенную тематику вечеринки. После этого начался процесс «отмены» блогерши.