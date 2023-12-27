Кушанашвили защитил Ивлееву после скандальной вечеринки

«Я не друг Насти Ивлеевой, к сожалению, для Насти, в первую очередь, к сожалению, для меня, во вторую. Она мне очень симпатична. Сначала эти люди, псевдодрузья пришли на эту вечеринку, а теперь от нее отреклись. Про этих людей мне все было понятно еще давно. Но считаю истерику вокруг Ивлеевой совершенно недопустимой», — высказался Кушанашвили.