Московский клуб перенес концерт Анны Асти после "голой" вечеринки Ивлеевой

Московский клуб Gipsy сообщил о переносе новогоднего концерта певицы Анны Асти (Анна Дзюба) на новую дату после ее участия в скандальной голой вечеринке телеведущей Насти Ивлеевой. Соответствующий пост появился в Telegram-канале заведения.

В Gipsy объяснили такое решение «независящими от них причинами». Новая дата концерта певицы пока не сообщается. Вместо Анны Асти в новогоднюю ночь в клубе на сцену выйдет певец Jony (Джахид Гусейнли).

Также в Gipsy отметили, что купленные билеты на выступление певицы будут действительны на 31 декабря или новую дату ее концерта.

Предполагается, что причиной переноса концерта Анны Асти стало ее участие в голой вечеринке Ивлеевой, которая вызвала широкий общественный резонанс.