Поплавская сравнила Ивлееву с проституткой

Российская актриса Яна Поплавская, звезда фильма «Про Красную Шапочку», прокомментировала в своем Telegram-канале «голую вечеринку» телеведущей Анастасии Ивлеевой, а также ее последующие видео с извинениями.

Скандальная вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря и вызвала большой резонанс в обществе. Политики, общественные деятели осудили проведение мероприятия в сложное для страны время. На фоне этого участники вечеринки записали видеообращения, в которых попытались оправдать свои поступки.

«Все, что Ивлеева изображает, уже было. Повторила свою роль из «Монастыря». Устроить трэш и угар, потом на коленях умолять, простите, отпустите! Изображает верующую православную. Именно изо-бра-жа-ет», — отметила Поплавская.

Актриса пояснила, что так, как Анастасия, себя ведут проститутки при общении со стражами порядка и журналистами: рыдают, ссылаются на больных матерей, голодных детей, утрату паспорта.

Православие не следует использовать как разменную монету, подчеркнула Поплавская. Она добавила, что сначала взрослые люди во время Рождественского поста устраивают похабную вечеринку, «творят такое, что всю страну от этого трясет», а потом заявляют, что Россия — православная страна, она умеет прощать.

По ее словам, на фронте гибнут и калечатся парни, в тылу рыдают их матери, жены и дети, а участники вечеринки напоказ, открыто, покупают «Майбахи», пентхаусы, бриллианты, дорогие аксессуары.