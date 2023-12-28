Продюсер описал будущее Глюк’oZы после разрыва с Фадеевым

Это не тот проект Глюк’oZы. Я думаю, эта история похожа на хайп со стороны Фадеева — воспользоваться данной вечеринкой. А у Ионовой, ну заберет это имя, мне кажется, само общество ее знает больше как Наталью Чистякову-Ионову. Как отдельный проект она будет дальше работать и существовать в информационном пространстве, — отметил Рудченко.