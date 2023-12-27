Создатели фильма «Иван Васильевич меняет все» переснимут сцены с Киркоровым

Создатели новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все» решили переснять несколько сцен фильма. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что сейчас монтажеры проекта решают, получится ли вырезать из картины сцены с участием Филиппа Киркорова и Анны ASTI, которые ранее приняли участие в голой вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. По данным издания, сейчас продюсеры комедии собрали съемочную команду вместе для того, чтобы переснять несколько сцен.

Mash также сообщил, что премьера ремейка фильма Леонида Гайдая, которая была запланирована на телеканале ТНТ 31 декабря, отменена.

Генеральный директор телеканала и один из продюсеров картины Тина Канделаки в своем Telegram-канале подтвердила, что несколько сцен проекта будут пересняты, однако отметила, что фильм выйдет в запланированную дату, 31 декабря.

«Да, это правда. Мы переснимаем ряд сцен для того, чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее, ну и, конечно же, победить в конкурентную ночь», — рассказала Канделаки.