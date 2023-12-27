Стала известна стоимость «голой» вечеринки Ивлеевой

Telegram-канал 112 сообщает, что общая стоимость «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой составила 3,6 млн рублей. По данным канала, в эту сумму вошли 2,6 млн за аренду помещения, еще 1 млн — услуги за режиссуру мероприятия.

112 утверждает, что Ивлеева как индивидуальный предприниматель заключила договор на оказание услуг по разработке креативной концепции мероприятия 14 ноября. Telegram-канал пишет, что местонахождение некоторых генеральных директоров неизвестно, один из них успел уехать в Армению.

27 декабря в клубе «Мутабор», где проходила «голая» вечеринка, сотрудники правоохранительных органов и Роспотребнадзора проводили проверку. Сообщалось, что ранее общественники уже неоднократно подавали жалобы на деятельность ночного заведения. Позднее сегодня его опечатали.