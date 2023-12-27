Гендиректор телеканала ТНТ Тина Канделаки подтвердила информацию о том, что фильм «Иван Васильевич меняет все» переснимают. Об этом она сообщила у себя в Telegram-канале.

«Да, это правда, мы переснимаем ряд сцен в фильме», — сказала она.

По словам Канделаки, это делается, чтобы сделать ленту «интереснее, острее, провокативнее». Кроме того гендиректор телеканала указала, что еще одной целью изменений в фильме является «победа в конкурентную ночь».