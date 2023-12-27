Канделаки объяснила пересъемки фильма «Иван Васильевич меняет все»
Гендиректор телеканала ТНТ Тина Канделаки подтвердила информацию о том, что фильм «Иван Васильевич меняет все» переснимают. Об этом она сообщила у себя в Telegram-канале.
«Да, это правда, мы переснимаем ряд сцен в фильме», — сказала она.
По словам Канделаки, это делается, чтобы сделать ленту «интереснее, острее, провокативнее». Кроме того гендиректор телеканала указала, что еще одной целью изменений в фильме является «победа в конкурентную ночь».
Ранее стало известно, что ТНТ убрал актера Филиппа Киркорова с постера «Иван Васильевич меняет все» после скандала с его участием в голой вечеринке телеведущей Насти Ивлеевой. Его заменили на комика Павла Волю. При этом вырежут ли Киркорова из фильма не уточнялось.
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