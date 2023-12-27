Автор «Рюмки водки на столе» рассказал о жизни после утраты жены

Певец Жека (настоящее имя Евгений Григорьев) рассказал, как изменилась его жизнь после утраты супруги Елизаветы Крапивиной. Его цитирует «Пятый канал».

По словам Григорьева, с супругой, с которой они провели вместе 13 лет, он чувствовал себя одним целым.

«Говорят, что всегда нужна муза. Мне, кроме нее, никого не надо было… Поскольку мы с ней были венчаны, когда-нибудь, надеюсь, что мы там встретимся», — признался Жека.

Накануне трагедии, рассказал Григорьев, он уехал на гастроли, а Крапивина осталась дома. Что подтолкнуло ее к трагическому решению, он не знает.

«Люди, наверное, уходят именно в тот момент, когда ощущают себя в данную секунду просто одинокими. Так случилось и в случае с Лизой», — сказал он.

Сейчас, рассказал он, о нем заботится 11-летняя дочь от Крапивиной Маша.

«И готовит, и заботится о папе, и моет посуду… Папе пожарить яичницу. Мы вместе маринуем мяско и, допустим, запекаем в духовке», — сказал артист, добавив, что старается не ругаться на дочь.