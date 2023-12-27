Названа стоимость «голой вечеринки» Ивлеевой

Аренда столичного клуба Mutabor, режиссура мероприятия обошлись организаторам «голой вечеринки», инициированной телеведущей Анастасией Ивлеевой, в 3,6 млн рублей. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Источник уточнил, что услуги по договору стоили 2,6 млн рублей, еще 1,064 млн рублей было потрачено на режиссуру мероприятия.

По предварительным данным, руководство и сотрудники клуба не знали деталей мероприятия — изначально оно было обозначено как фотовыставка. Подробности стали известны только после начала мероприятия.