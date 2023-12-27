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Названа стоимость «голой вечеринки» Ивлеевой

Аренда столичного клуба Mutabor, режиссура мероприятия обошлись организаторам «голой вечеринки», инициированной телеведущей Анастасией Ивлеевой, в 3,6 млн рублей. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Названа стоимость «голой вечеринки» Ивлеевой
© РИА Новости

Источник уточнил, что услуги по договору стоили 2,6 млн рублей, еще 1,064 млн рублей было потрачено на режиссуру мероприятия.

По предварительным данным, руководство и сотрудники клуба не знали деталей мероприятия — изначально оно было обозначено как фотовыставка. Подробности стали известны только после начала мероприятия.

Роспотребнадзор опечатал клуб, где прошла вечеринка Ивлеевой

Ранее сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора опечатали столичный клуб Mutabor после проведенной проверки.

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