Продюсер Фадеев заявил о перезапуске проекта  Глюк'oZa

Продюсер Максим Фадеев заявил, что принял решение о перезапуске проекта Глюк'oZa ("Глюкоза") в его первозданном виде и без певицы Натальи Ионовой. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. "Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта - прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях", - написал он, имея в виду появление Ионовой на "голой вечеринке" блогерши Анастасии Ивлеевой. Он напомнил, что "Глюк'oZa" - это название группы, а не псевдоним артистки, и что проект был направлен на детскую аудиторию. "Мне кажется, она выросла уже из этого образа. Кроме этого, больше не хочу, чтобы меня как музыканта ассоциировали с этим артистом", - добавил он. Он также поделился тизером первого трека новой "Глюкозы" под названием "Мыши". Скандальная вечеринка Насти Ивлеевой "Almost naked" прошла 20 декабря в клубе "Мутабор". Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Гостей и саму Ивлееву позднее раскритиковали за откровенную тематику мероприятия. После этого блогер извинилась за вечеринку и попросила второй шанс у россиян. Извинения также принесли несколько известных участников события, а Рамзан Кадыров пригласил участников в университет спецназа.