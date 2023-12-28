Киркоров анонсировал «Зимнее SHOW» на фоне своего исключения из эфира

Певец Филипп Киркоров опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) анонс «Зимнего SHOW», в котором также должны принять участие артисты Лолита Милявская, Дима Билан, Лада Дэнс и Дмитрий Маликов. Ранее сообщалось, что мероприятие, запланированное на 1 января, оказалось под угрозой отмены после того, как его хэдлайнеры появились на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Согласно афише, новогодний концерт должен пройти на площадке Live Арена в Москве.

© News.ru

До этого организаторы «Зимнего SHOW» с участием Киркорова, Лолиты и Билана отменили трансляцию на «МузТВ» и во «ВКонтакте». Также этих артистов исключили из новогодних эфиров и плейлиста. Никаких указаний организаторам не поступало, однако они решили перестраховаться. Кроме того, из зала убрали барную стойку, чтобы не нервировать гостей. Сообщалось, что шоу, запланированное на 1 января, сейчас в «подвешенном состоянии», поскольку Билан, Лолита и Киркоров были его хедлайнерами.