Роспотребнадзор опечатал клуб, где прошла вечеринка Ивлеевой
Сотрудники Роспотребнадзора опечатали московский клуб Mutabor, в котором состоялась «голая вечеринка» телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
В ходе проведенной в заведении проверки выяснилось, что часть алкогольной продукции продавалась без лицензии, уточнил собеседник телеканала.
Источник отметил, что предписание ведомства клуб получил еще 20 декабря — до проведения скандальной вечеринки. Он добавил, что в заведении также выявили нарушения санитарных норм.
Напомним, что после проведения вечеринки с дресс-кодом almost naked party в России разразился скандал. Общественные деятели, политики, блогеры осудили организаторов и участников мероприятия.
Звезды, побывавшие на вечеринке, за последние дни записали большое количество видеообращений, в которых попытались оправдаться за свои действия. В частности, высказались журналистка Ксения Собчак, шоумен Филипп Киркоров, певица Лолита Милявская.