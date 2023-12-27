Роспотребнадзор опечатал клуб, где прошла вечеринка Ивлеевой

Сотрудники Роспотребнадзора опечатали московский клуб Mutabor, в котором состоялась «голая вечеринка» телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В ходе проведенной в заведении проверки выяснилось, что часть алкогольной продукции продавалась без лицензии, уточнил собеседник телеканала.

Источник отметил, что предписание ведомства клуб получил еще 20 декабря — до проведения скандальной вечеринки. Он добавил, что в заведении также выявили нарушения санитарных норм.

Напомним, что после проведения вечеринки с дресс-кодом almost naked party в России разразился скандал. Общественные деятели, политики, блогеры осудили организаторов и участников мероприятия.