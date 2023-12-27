На постере нового "Ивана Васильевича" Анне Асти закрыли лицо, убрав Киркорова

После скандала в московском клубе "Мутабор", где прошла скандальная вечеринка с "почти голыми" звёздами, признанная пропагандой ЛГБТ, гости мероприятия, вызвавшего большой резонанс, стали лишаться контрактов и выгодных ролей.

В том числе - уже сыгранных. На сайте телеканала ТНТ был опубликован обновлённый постер фильма "Иван Васильевич меняет всё!" - своеобразного ремейка классической комедии Леонида Гайдая. Дата премьеры на нём исчезла - ранее показ был намечен на 31 декабря. Тем не менее гендир канала Тина Канделаки, подтвердившая, что ленту будут переделывать, говорит о намерении показать её в запланированное время.

С постера полностью исчез Филипп Киркоров, который играл в фильме Петра I. Как и он, печально известную вечеринку посетила певица Анна Асти, исполнявшая роль Барби. Её фигура осталась, но лицо скрыли большие очки.