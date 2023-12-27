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Вика Цыганова упала в обморок у Кремлевского дворца

Известная певица Вика Цыганова потеряла сознание у Кремлевского дворца после спектакля-сказки для детей из ДНР. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным канала, артистку пригласили с тем, чтобы она поприветствовала детей по окончании постановки. Вместе с тем, сразу после закрытия занавеса, охрана объявила, что мероприятие завершено, и начала выпроваживать посетителей.

Журналисты отметили, что певица так расстроилась из-за сложившейся ситуации, что «не выстояла, перенервничала и упала в обморок».

На кадрах видео Цыганова падает на пол, но ее успевают подхватить люди, которые также были на мероприятии.

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Во второй части ролика певица все же общается с детьми, поздравляет их с праздниками.

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