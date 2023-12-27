Умер один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации»
Гитарист Александр Колбасов, один из основателей группы «Смысловые галлюцинации», скончался на 51-м году жизни. Об этом пишет РБК.
Дата и место похорон пока не называются.
«Болел он, пока других версий нет. Последствия болезни. Он до последнего был в процессе, в записях участвовал. Последний концерт был 9 декабря, была надежда на улучшение, но, к сожалению, не оправдалась», — отметил его друг, музыкант и продюсер Павел Здравомыслов.
Экс-директор «Смысловых галлюцинаций» Олег Генефельд рассказал, что Александр Колбасов был хорошим человеком. Много лет назад именно он задумал коллектив, который затем исполнил хит «Вечно молодой».
Колбасов был гитаристом оригинального состава группы, играл с 1989 по 1993 год. Далее занимался другими проектами.
У Александра остался несовершеннолетний сын и супруга.