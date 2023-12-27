Умер один из основателей рок-группы «Смысловые галлюцинации»

«Болел он, пока других версий нет. Последствия болезни. Он до последнего был в процессе, в записях участвовал. Последний концерт был 9 декабря, была надежда на улучшение, но, к сожалению, не оправдалась», — отметил его друг, музыкант и продюсер Павел Здравомыслов.