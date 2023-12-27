Вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой оказалась мышеловкой для звезд шоу-бизнеса, заявила в Telegram-канале продюсер Яна Рудковская. По ее словам, гости, в числе которых оказались Дима Билан и Филипп Киркоров, не знали, на какое мероприятие идут.

Люди не знали, куда они шли <...> Арт-выставка превратилась в мышеловку для тех, кто даже не рассматривал ее как сыр и лакомый кусок, а попался туда на доверии к приглашающей стороне. <...> Настя понимала вообще, кого приглашала? Народных и заслуженных артистов России. Ну нельзя же не понимать, что из-за этого у них могут быть большие проблемы? — возмутилась продюсер.

Рудковская подчеркнула, что в кругах селебрити часто проходят камерные ужины, артисты ходят друг к другу в гости, однако они не выливаются в такие скандалы. Продюсер добавила, что тоже получала приглашение от Ивлеевой, однако в силу занятости не смогла прийти на мероприятие.

Я не поехала, но если бы все же успевала заехать... Вот что я — мама четырех сыновей — должна была бы чувствовать, попав на такую вечеринку? Я пришла бы туда (понятно что нормально одетая), дальше что? Меня бы сняли все СМИ (даже если бы я оттуда через 5 минут сверкая пятками бежала) и выложили бы везде, повесив ярлык безнравственности, — указала Яна.

Она отметила, что всегда относилась к Ивлеевой с уважением, но в данной ситуации продюсер выразила недоумение, как ведущая могла всех подвести к «такой истории». Рудковская добавила, что Билан и Киркоров попали на вечеринку «как кур во щи».

При этом продюсер напомнила, что Билан и Киркоров сделали много добрых дел за последние годы. Так, по ее словам, в начале декабря Дима дал большой концерт для семей участников СВО в Москве, но об этом никто не написал. А Филипп, продолжила Яна, навещал раненых бойцов в крымском госпитале. Также оба артиста отправляли помощь в Донбасс, указала Рудковская.

Ранее стало известно, что участники вечеринки Ивлеевой начали лишаться рекламных контрактов. Так, МТС, VK, ТНТ, НТВ и ряд других компаний заморозили контракты с Ивлеевой, Дмитрием Биланом, Лолитой, Филиппом Киркоровым и Aнной Asti. По мнению участников рынка, в будущем компании также могут подать иск против артистов за причинение репутационного ущерба.