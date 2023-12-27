Основатель "Смысловых галлюцинаций" Колбасов умер в 50 лет от тяжелой болезни

Утром 26 декабря на 51-м году жизни скончался Александр Колбасов, сооснователь "Смысловых галлюцинаций", одной из самых раскрутившихся в свое время групп уральской рок-волны.

Колбасов был гитаристом оригинального состава СГ, играл там с 1989 по 1993 год. Далее занимался другими проектами.

Про уход коллеги порталу E1 рассказал его друг, продюсер Павел Здравомыслов, уточнив, что Александр давно и тяжело болел.

"Он тяжело болел, лежал в больнице, недавно выписался", - сообщил Здравомыслов, добавив, что после выписки Колбасов "даже успел сыграть пару небольших концертов, и вот так всё случилось".

"9 декабря он дал последний концерт в составе трио воссоединившихся участников "Смысловых галлюцинаций" образца 1989 года", - пояснил Здравомыслов.