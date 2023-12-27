Сцены с Киркоровым вырежут из "Маски" и "Песни года"

Сотрудники российских телеканалов начали перемонтировать новогодние программы с участием артиста Филиппа Киркорова. В частности, сцены с артистом уберут из шоу "Маска", программы "Песня года" и ремейка фильма "Иван Васильевич меняет профессию", сообщает MK.RU.

© Российская Газета

Ранее издание сообщило о полном бойкоте, которое ТВ якобы объявило Киркорову после скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой в московском клубе "Мутабор".

Видео дня

Как отмечают журналисты, самая сложная ситуация сложилась с шоу "Маска", где Киркоров был председателем жюри.

"Съемки "Маски" - очень трудоемкий процесс. Организовать их за один-два дня с другим членом жюри крайне трудно", - отметил собеседник издания, добавив, что перемонтаж программы уже начался - "убирают не только высказывания Киркорова, но и даже его изображения во время номеров других участников".

Аналогичная ситуация и с ремейком фильма "Иван Васильевич меняет профессию", где Киркоров сыграл одну из ролей. К счастью для создателей, артист сыграл в картине небольшую роль - одного из королей.

"Сейчас в срочном порядке назначена пересъемка - вызваны все артисты, которые были задействованы в съемках с Киркоровым. Сцены будут переснимать, но уже без участия Киркорова", - пишет MK.RU.

С "новогодними огоньками" проще - здесь Киркоров выступал с сольными номерами, которые, судя по всему, просто уберут. Что касается "Песни года", то решение о судьбе сцен с Киркоровым будет принято "в ближайшие часы".

"Шансы на то, что Филиппа оставят, практически равны нулю", - отметил собеседник MK.RU.

Напомним, вечеринка Ивлеевой состоялась в ночь на 21 декабря. Скандальную известность мероприятие получило, так как гостям предлагалось прийти "почти голыми", что некоторые и сделали.

В среду блогер Анастасия Ивлеева опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором попросила дать ей "второй шанс". При этом блогер отметила, что "готова к любым исходам".

Записанное обращение стало уже вторым для Ивлеевой. Несколько дней назад блогер извинилась за свою вечеринку и заявила, что все заработанные деньги отправит на благотворительность.