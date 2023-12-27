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Айза потребовала алименты с Гуфа

Бывшая жена популярного российского рэпера Гуфа (наст. имя — Алексей Долматов) Айза-Лилуна Ай (наст. имя — Айза Вагапова) потребовала с него алименты на содержание их общего сына. В иске она указала, что певец должен выплачивать ей 150 тыс. рублей каждый месяц и отдавать четверть заработка.

Айза потребовала алименты с Гуфа
© ГлагоL

Как пишет Telegram-канал Baza, также блогерша и певица призвала правоохранительные органы проверить сведения о доходах Гуфа за этот год. Поводом для иска могло стать интервью Гуфа в шоу «Алёна, блин!», в котором он признался, что оформляет заграничную недвижимость на подставных лиц и полностью покрывает расходы на содержание дочери Тины.

Айза-Лилуна Ай рассказала, что между ними не было соглашения об уплате алиментов и рэпер не помогал 13-летнему сыну Сэму.

Ранее последняя супруга рэпера Юлия Королёва заявила, что хочет лишить его родительских прав, после того как он пытался взять штурмом её виллу в Таиланде. В июле она подала на развод.

Как писал «ГлагоL», в конце мая сам музыкант объявлял о разводе с женой после громкого скандала в Таиланде. Долматов тогда пообещал супруге не оставлять без опеки и внимания их общую дочь. Однако позднее пара всё же воссоединилась.

Шоу-бизнес
Гуф