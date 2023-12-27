При уклонении он налогов Ивлеева применила "схему ЛерЧек"

Телеведущую и бизнесвумен Настю Ивлееву, благодаря ловкости бухгалтерии которой казна страны, предположительно, недополучила почти 140 000 000 рублей, подозревают в применении т.н. "схемы ЛерЧек". То есть имени другой резонансной блогерши - Валерии Чекалиной.

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Как пояснил SHOT источник, Ивлеева "разделила бизнес на два юридических лица" - чтобы продолжить платить налоги по упрощенной системе налогообложения, УСН.

Канал сообщает: в 2020-м блогерша зарегистрировала еще одну фирму - ООО "Ивлеева продакшн", которая занималась тем же, чем и ИП Анастасии - "реклама, шоу, развлекательные услуги". И там, и там три года действовала УСН - "хотя применяться она была не должна".

В итоге, применив данную схему, блогерша из 150 000 000 рублей необходимых налогов заплатила лишь 13 000 000.