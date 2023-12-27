Шуфутинский объяснил, почему передвигается в инвалидном кресле
Певец Михаил Шуфутинский рассказал, что иногда передвигается в инвалидном кресле из-за проблем со спиной: год назад он поскользнулся на льду и повредил копчик и мышцы. В разговоре с Пятым каналом артист отметил, что не смог до конца восстановиться после длительной реабилитации. Сейчас 75-летний исполнитель использует инвалидную коляску в том числе и дома.
Коляска — это не знак презрения или чего-то такого. Мне 75 лет. И у меня, бывает, позвоночник может заболеть. Я плохо выспался или неудобно летел. Если мне нужно два километра по паркингу идти, чтобы потом выйти на сцену, то мне ставят коляску и везут на ней. Ничего в этом нет такого страшного, — уточнил Шуфутинский.
Исполнитель подчеркнул, что с возрастом восстановить здоровье становится трудно. Поэтому он старается избегать переутомлений и бережет больную спину. Шуфутинский добавил, что также отказался от алкоголя и вредной еды, начал посещать спортивный зал и бассейн.
Это не позор. Я могу встать, танцевать как угодно и все. Я просто сейчас сижу, потому что какой мне смысл, — отмечает артист.
Шуфутинский ранее признался, что ему не нужна недвижимость за рубежом. Отвечая на вопрос журналистов о том, не хочет ли он купить виллу на Мальдивах или Сейшелах, артист подчеркнул, что его дом в Москве.