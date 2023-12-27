Шуфутинский объяснил, почему передвигается в инвалидном кресле

Коляска — это не знак презрения или чего-то такого. Мне 75 лет. И у меня, бывает, позвоночник может заболеть. Я плохо выспался или неудобно летел. Если мне нужно два километра по паркингу идти, чтобы потом выйти на сцену, то мне ставят коляску и везут на ней. Ничего в этом нет такого страшного, — уточнил Шуфутинский.